Þrjú félög í London vilja varnarmann Real Madrid frítt í sumar

Enska úrvalsdeildarfélögin Tottenham, Crystal Palace og West Ham hafa öll áhuga á því að fá þýska varnarmanninn Antonio Rüdiger til liðs við sig í sumar, samkvæmt spænska miðlinum Fichajes.
Rüdiger, sem er 32 ára, hefur verið lykilmaður í vörn Real Madrid undanfarin tímabil og spilað stórt hlutverk í árangri félagsins bæði á Spáni og í Evrópu.
Rudiger verður samningslaus í sumar og Real Madrid hefur ekki viljað framlengja við hann.
Félögin þrjú í London eru sögð fylgjast grannt með stöðu mála. Þau vilja öll bæta við reynslumiklum miðverði sem getur styrkt varnarleikinn strax. Rüdiger þekkir vel til í ensku úrvalsdeildinni eftir tíma sinn hjá Chelsea, þar sem hann vann meðal annars Meistaradeildina.