Spyrjast fyrir um Goretzka

Þýska félagið Bayer Leverkusen hefur haft samband við umboðsmenn Leon Goretzka með það að markmiði að kanna möguleikann á skiptum í sumar, samkvæmt Bild.
Goretzka er á förum frá Bayern Munchen eftir átta ár hjá félaginu og var brotthvarf hans staðfest af yfirmanni knattspyrnumála í janúar.
Miðjumaðurinn hefur komið við sögu í 33 leikjum á tímabilinu, þó flestir hafi verið af varamannabekknum.
Eftir að fyrrum fyrirliðinn Granit Xhaka fór til Sunderland síðasta sumar hefur Leverkusen skort leiðtogahæfileika á miðjunni og áhugi félagsins kemur því ekki á óvart.
Launakröfur Goretzka gætu þó reynst hindrun. Þá fylgjast bæði Arsenal og Tottenham með stöðu mála.