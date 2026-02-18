Real Madrid tilbúið að taka upp stóru seðlana í sumar

Real Madrid er talið vera í bestu stöðunni til að fá þýska varnarmanninn Nico Schlotterbeck frá Borussia Dortmund í sumar, samkvæmt spænska miðlinum Fichajes.
Schlotterbeck, sem er 26 ára og landsliðsmaður Þýskalands, hefur verið lykilmaður í vörn Dortmund og vakið athygli stórliða víða um Evrópu. Talið er að möguleg félagaskipti gætu numið um 50 milljónum evra, sem samsvarar rúmlega 43 milljónum punda.
Barcelona er einnig sagt hafa áhuga á varnarmanninum og gæti reynt að blanda sér í baráttuna um undirskrift hans. Samkeppni milli spænsku risanna gæti því ráðið miklu um hvar Schlotterbeck endar.
Real Madrid hefur verið að skoða leiðir til að styrkja varnarlínuna til framtíðar og lítur á Þjóðverjann sem hentugan kost. Aldur hans og reynsla á hæsta stigi gera hann að eftirsóttum leikmanni.
Óljóst er hvort Dortmund sé tilbúið að selja, en sumarglugginn gæti orðið afgerandi í þessu máli. Schlotterbeck er einn eftirsóttasti varnarmaðurinn á markaðnum.