Nýja unnustan vekur mikla athygli fyrir glæsilegt útlit sitt

Bandaríska áhrifavaldurinn Ashlyn Castro vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum á dögunum þegar hún birti nýja færslu sem sló í gegn hjá fylgjendum hennar.
Castro, sem er 28 ára gömul, opinberaði samband sitt við enska knattspyrnustjörnuna Jude Bellingham í síðasta mánuði. Hún var þó þegar með stóran fylgjendahóp á Instagram, þar sem meira en 650 þúsund manns fylgja henni.
Í nýjustu Instagram-sögu sinni sást Castro í glæsilegum, þröngum hvítum kjól og valdi lagið Blue Dream með Jhene Aiko sem undirspil. Færslan vakti mikla athygli og safnaði tugþúsundum líka. Við myndir sem hún birti skrifaði hún einfaldlega. „Bara stelpa.“
Castro hefur einnig sést styðja Bellingham á leikjum með Real Madrid. Í janúar hitti hún foreldra hans, Denise og Mark Bellingham, á leik hjá félaginu og sat með þeim í stúku á Santiago Bernabéu-leikvanginum.
Samband þeirra hefur vakið mikla athygli í fjölmiðlum, enda er Bellingham einn öflugasti leikmaður heims um þessar mundir. Castro virðist þó taka athyglinni með ró og heldur áfram að deila brotum úr lífi sínu með fylgjendum.