Napoli setur þetta í forgang og eru tilbúnir að hækka launin

Napoli hefur gert það að forgangsverkefni að halda Scott McTominay hjá félaginu, samkvæmt spænska miðlinum Fichajes.
Skoski miðjumaðurinn, sem kom til Napoli frá Manchester United, hefur staðið sig vel á Ítalíu og vakið áhuga annarra félaga. Ítalska blaðið Corriere dello Sport greinir frá því að Napoli hafi þegar hafið viðræður við McTominay um nýjan samning.
Markmið Napoli er að tryggja framtíð leikmannsins og koma í veg fyrir að félög úr ensku úrvalsdeildinni reyni að fá hann til baka í sumar. Talið er að félagið sé tilbúið að bjóða honum bætt kjör til að halda honum í Napólí.
Núverandi samningur McTominay við Napoli gildir til ársins 2028, þannig að félagið er ekki undir mikilli pressu að selja.
McTominay hefur fest sig í sessi sem mikilvægur hlekkur á miðju Napoli og stuðningsmenn hafa tekið honum vel. Forráðamenn félagsins virðast því staðráðnir í að byggja áfram á honum til framtíðar.