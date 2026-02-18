Lingard fann sér starf á áhugaverðum stað

Jesse Lingard er á leið til brasilíska félagsins Clube do Remo eftir að hafa verið án félags frá áramótum þegar hann yfirgaf FC Seoul.
Lingard, sem er 33 ára, lék 67 leiki fyrir Seoul og skoraði 19 mörk eftir að hafa gengið í raðir félagsins árið 2024. Nú greinir Globo frá því að Remo hafi gert honum tilboð og að samningar til loka tímabilsins séu að nást.
Englendingurinn er þekktastur fyrir tíma sinn hjá Manchester United þar sem hann spilaði 232 leiki með aðalliði félagsins og skoraði meðal annars sigurmarkið í úrslitum FA-bikarsins 2016. Hann fór þaðan 2022 og lék síðar með Nottingham Forest.
Lingard á að baki 32 A-landsleiki fyrir England og sex mörk í þeim. Hann var í HM-hópnum 2018 og skoraði í 6-1 sigri á Panama.
Remo komst upp í brasilísku Serie A á síðustu leiktíð en situr nú í 16. sæti þar eftir þrjá leiki.