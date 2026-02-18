Hafa ekki áhuga á að selja en tilbúnir að lána hann næsta sumar

Manchester City myndi frekar lána markvörðinn James Trafford en selja hann í sumar, samkvæmt enskum miðlum.
Trafford, sem er 23 ára enskur markvörður, er sagður vera á radar hjá nokkrum úrvalsdeildarfélögum. Leeds United, Aston Villa og Newcastle hafa öll sýnt honum áhuga og fylgjast með stöðu hans.
City lítur enn á Trafford sem efnilegan markvörð til framtíðar og vill því helst að hann fari á lán til að safna frekari reynslu í stað þess að selja hann frá félaginu. Lánsdvöl gæti gefið honum reglulegan spilatíma á háu stigi.
Trafford hefur áður verið lánaður til að öðlast reynslu og þykir hafa mikla möguleika. Áhugi þriggja úrvalsdeildarliða undirstrikar að hann er metinn á markaðnum.
Endanleg ákvörðun um framtíð hans verður líklega tekin þegar nær dregur sumarglugganum, en eins og staðan er nú virðist lán vera líklegasta niðurstaðan. City vill halda stjórn á þróun hans næstu ár.