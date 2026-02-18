Hacken of stór biti fyrir Breiðablik

Íslandsmeistarar Breiðabliks er úr leik í Evrópubikarnum eftir tap gegn Hacken í seinni leik liðanna í kvöld.
Verkefnið var ærið fyrir Blika í kvöld, en Hacken vann fyrri leik liðanna í Svíþjóð 7-0.
Svíþjóðarmeistararnir unnu einnig öruggan sigur á Kópavogsvelli í kvöld, 1-4, en Elísa Viðarsdóttir skoraði mark Blika.
Þar með er Evrópuævintýri Blika lokið í bili, en liðið gerði vel með að komast á þetta stig keppninnar.
Þess má geta að Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir voru báðar í byrjunarliði Hacken.