Fúll og pirraður hjá Newcastle og vill fara strax í sumar

Þýski sóknarmaðurinn Nick Woltemade er sagður óánægður hjá Newcastle og gæti verið á förum frá félaginu. Þetta kemur fram í þýska miðlinum Bild, sem segir leikmanninn opinn fyrir því að snúa aftur í Bundesliguna.
Woltemade, sem er 24 ára, gekk til liðs við Newcastle með miklar væntingar en hefur átt erfitt uppdráttar og ekki náð að festa sig í sessi í liðinu.
Samkeppni um stöður í sóknarlínu félagsins er hörð og spilatími hans hefur verið takmarkaður.
Samkvæmt frétt Bild myndi framherjinn taka vel í það að færa sig aftur til Þýskalands, þar sem bæði Stuttgart og Bayern München eru nefnd sem mögulegir áfangastaðir. Stuttgart þekkir hann vel frá fyrri tíma og Bayern er sífellt á höttunum eftir breidd í sóknina.
Óljóst er hvort Newcastle sé tilbúið að selja leikmanninn strax, en talið er að Woltemade vilji finna félag þar sem hann fær stærra hlutverk. Næstu vikur gætu ráðið miklu um framtíð hans.