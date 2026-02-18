Búnir að taka ákvörðun um Sancho

Manchester United hefur tekið endanlega ákvörðun um framtíð Jadon Sancho og hyggst ekki virkja eins árs framlengingarákvæði í samningi hans.
Samkvæmt enskum miðlum vilja Rauðu djöflarnir losna við 200 þúsund punda vikulaun leikmannsins og eru tilbúnir að leyfa honum að fara frítt í sumar.
Sancho, sem er 25 ára, er á láni hjá Aston Villa en hefur átt erfitt uppdráttar á Villa Park. Hann hefur aðeins byrjað sex leiki í ensku úrvalsdeildinni og er enn án marks þar á leiktíðinni. Eina mark hans fyrir Villa kom í Evrópudeildinni.
United keypti Sancho á 73 milljónir punda árið 2021 en hann skoraði 12 mörk í 83 leikjum fyrir félagið og hefur því ekki staðið undir væntingum.
Unai Emery, knattspyrnustjóri Villa, hefur þó hrósað leikmanninum að undanförnu og útilokar ekki að félagið reyni að semja við hann til frambúðar.