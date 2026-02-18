Barcelona vill lækka verðið en United stendur fast á sínu

Barcelona vill reyna að semja um lægra verð en 30 milljóna evra kaupákvæði í samningi Marcus Rashford, en viðræður félaganna eru hafnar samkvæmt fréttum frá Matteo Moretto.
Rashford hefur verið orðaður við áframhaldandi dvöl á Spáni og sjálfur á hann að hafa áhuga á að vera áfram hjá Barcelona. Á sama tíma eru getgátur um að Michael Carrick vilji fá framherjann aftur til Manchester United.
Forráðamenn United eru þó sagðir ekki hafa áhuga á að endursemja um upphæðina sem sett er í kaupákvæðinu. Félagið vill halda sig við 30 milljónir evra ef Barcelona ætlar að gera samninginn varanlegan.
Staðan gæti því orðið snúin ef Barcelona reynir að þrýsta verðið niður á meðan United stendur fast á sínu. Rashford sjálfur virðist þó hlynntur áframhaldandi veru á Camp Nou.
Næstu vikur gætu ráðið miklu um framtíð enska landsliðsmannsins, en ljóst er að bæði félög þurfa að komast að samkomulagi ef félagaskiptin eiga að ganga í gegn.