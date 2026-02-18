Arsenal fær skilaboð um að þessi magnaði leikmaður vilji koma í sumar

Arsenal hefur fengið þau skilaboð í gegnum milliliði að spænski kantmaðurinn Nico Williams sé tilbúinn að íhuga félagaskipti í sumar, samkvæmt miðlinum Teamtalk.
Arsenal hefur lengi haft augastað á spænska landsliðsmanninum.
Williams, sem er 23 ára og leikur með Athletic Bilbao, hefur verið einn mest spennandi kantmaður La Liga undanfarin ár. Hann hefur vakið athygli fyrir hraða, tækni og getu til að skapa færi.
Athletic Bilbao er þekkt fyrir að halda fast í sína lykilleikmenn, en nú bendir ýmislegt til þess að Williams gæti verið opinn fyrir nýju skrefi á ferlinum. Arsenal er sagt fylgjast grannt með stöðunni og meta hvort möguleiki sé á að fá hann til Lundúna.
Williams er einnig fastamaður í spænska landsliðinu og myndi styrkja sóknarleik Arsenal verulega ef af yrði.
Óljóst er hversu háa upphæð Bilbao myndi krefjast, en ljóst er að samkeppni um undirskrift hans gæti orðið hörð ef hann fer á markaðinn í sumar. Arsenal virðist þó vera á meðal áhugasamra félaga.