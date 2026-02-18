Allt brjálað eftir gærkvöldið: Ungur krakki með kynþáttaníð – „Eiginkona hans hefur haldið framhjá með stórum blökkumanni“

Benfica hefur vísað á bug ásökunum um kynþáttaníð í garð eins leikmanna sinna eftir að hafa birt nýtt myndband af atviki sem skyggði á Meistaradeildarleik liðsins gegn Real Madrid á þriðjudagskvöld.
Um fátt annað er rætt í heimi fótbotlans en atvikið í gær.
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram.
Búist er við að UEFA hefji rannsókn á málinu, en leikurinn í Lissabon var stöðvaður í um tíu mínútur vegna atviksins. Vinicius Júnior heldur því fram að argentínski miðjumaður Benfica, Gianluca Prestianni, hafi beitt sig kynþáttaníði skömmu eftir að Brasilíumaðurinn skoraði sigurmark fyrri leikjarins á 50. mínútu.
Athygli vekur krakki í Argentínu sem styður við Prestianni en hann kallar apa í garðinum heima hjá sér nafni Vinicius.
We gotta have a serious conversation about Argentinians
Vinicius segist hafa verið kallaður „api“, og liðsfélagi hans Kylian Mbappé sagður staðfesta þá frásögn. Prestianni, sem er tvítugur, neitar þessu og segir Vinicius hafa „misskilið það sem hann hélt að hann heyrði“.
Felipe Melo frá Brasilíu blandar sér í málið en fyrrum miðjumaðurinn hraunar yfir Prestianni.
Felipe Melo on Instagram:
“Burn the racists! Burn the racists! That’s right! His wife (Prestianni’s) must have already cheated on him with a big Black guy!”
pic.twitter.com/Eqcxt412yG
Þá sagði Aurélien Tchouaméni við fjölmiðla að Prestianni hafi haldið því fram að hann hefði notað móðgandi skammaryrði um samkynhneigða á spænsku, ekki kynþáttaníð.
Benfica birti í kjölfarið myndband af samskiptunum á samfélagsmiðlum um miðja nótt og setur spurningarmerki við hvort Vinicius og Mbappé hafi í raun heyrt það sem þeir telja.
José Mourinho blandaði sér einnig í umræðuna eftir leik og var gagnrýndur fyrir ummæli sín. Hann gaf í skyn að fagnaðarlæti Vinicius eftir markið hefðu kveikt deiluna. „Vinicius ætti ekki að vera að ögra heilum leikvangi,“ sagði Mourinho og bætti við að slík atvik hefðu gerst oftar í hans tilfelli.
Málið er nú í höndum UEFA og gæti rannsókn sambandsins varpað frekara ljósi á hvað raunverulega átti sér stað. Rio Ferdinand birtir myndband af stuðningsmanni Benfica að leika apa í miðjum leik.
🤬😤🤦🏽♂️
