Van Dijk tekur upp hanskann fyrir Salah

Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, hefur undirstrikað hversu mikilvægur Mohamed Salah sé fyrir liðið á meðan félagið reynir að gera tímabilið að árangri.
Salah átti einn sinn besta leik á annars sveiflukenndu tímabili þegar Liverpool vann Brighton 3-0 í FA-bikarnum og tryggði sér sæti í fimmtu umferð. Egyptinn skoraði úr vítaspyrnu og lagði upp mark, á meðan Curtis Jones og Dominik Szoboszlai komust einnig á blað.
Salah hefur byrjað alla leiki síðan hann sneri aftur frá Afríkukeppninni, en fyrir brottför hafði hann verið settur á bekkinn og jafnvel skilinn eftir utan hóps. Þá hafði hann opinberlega lýst óánægju og gefið í skyn að samband hans við knattspyrnustjórann Arne Slot væri stirt. Síðan þá virðist hafa rofað til.
Van Dijk segir framlag Salahs meira en bara mörkin. „Mo er enn gríðarlega mikilvægur fyrir okkur. Hann er leiðtogi og nærvera hans hjálpar liðinu,“ sagði Hollendingurinn. Hann bendir á að Salah setji sjálfur svo há viðmið að gagnrýni komi fljótt þegar mörkunum fækkar.
Þrátt fyrir vangaveltur um framtíð Salahs vill Van Dijk sjá hann klára samning sinn. „Fókusinn er á að gera þetta tímabil gott. Ég vil að Mo verði áfram, hann er góður vinur og við höfum gengið í gegnum margt saman,“ sagði fyrirliðinn.