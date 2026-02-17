Ungur HK-ingur til danska stórliðsins

Marten Leon Jóhannson, leikmaður í 3. flokki HK, hefur skrifað undir þriggja ára samning við Bröndby.
Tilkynning HK
Marten Leon Jóhannsson (2010) leikmaður 3.flokks karla, hefur skrifað undir þriggja ára samning við danska stórliðið Brøndby IF.
Marten er uppalinn HK-ingur og vakti snemma athygli sem efnilegur markvörður. Hann á að baki fjölmarga leiki fyrir yngri landslið Íslands og hefur verið á reynslu hjá Brøndby nokkrum sinnum undanfarið. Hann gengur formlega til liðs við Brøndby í júlí, þegar félagaskiptaglugginn opnar og nýtur HK því krafta hans örlítið lengur.
HK er afar stolt af þessum unga leikmanni og hlakkar mikið til að fylgjast með honum á næstu árum. Félagaskipti Martens er merki um það öfluga starf sem unnið er hjá HK svo ekki minnst þá miklu vinnu sem Marten hefur lagt á sig frá unga aldri.
Innilega til hamingju Marten og gangi þér sem allra best.