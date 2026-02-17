Umboðsmaður Szoboszlai tjáir sig

Umboðsmaður Dominik Szoboszlai, Matyas Esterhazy, segir algjörlega ótímabært að ræða hugsanleg skipti leikmannsins frá Liverpool til Real Madrid nú.
Szoboszlai er að eiga frábært tímabil og í kjölfarið hefur Ungverjinn verið orðaður við spænska stórveldið.
„Við erum á miðju tímabili og Dominik á mikið verk fyrir höndum í ensku úrvalsdeildinni, FA-bikarnum og Meistaradeildinni. Hann hefur margoft sagt hversu mikilvæg sú keppni er fyrir hann,“ sagði Esterhazy.
Hann bætti við að ótímabært væri að ræða möguleg félagaskipti í sumar og minnti á að Liverpool væri eitt stærsta félag heims.