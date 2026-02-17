Segir ekkert til í fréttunum – Penninn gæti brátt farið á loft

Scott McTominay vill vera áfram hjá Napoli þrátt fyrir orðróma um endurkomu til Manchester United.
Skoski landsliðsfyrirliðinn yfirgaf uppeldisfélag sitt sumarið 2024 og hefur síðan fest sig í sessi sem einn besti miðjumaður Serie A. Hann skoraði 12 mörk í deildinni á síðasta tímabili þegar Napoli varð ítalskur meistari.
Undanfarna daga hafa verið uppi sögusagnir um áhuga United á að fá McTominay aftur og að hann dreymdi jafnvel um að snúa aftur á Old Trafford.
Blaðamaðurinn Nicolo Schira segir þó ekkert til í því. Þvert á móti sé McTominay opinn fyrir því að framlengja samning sinn, sem rennur út 2028.