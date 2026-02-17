Ryan Reynolds agndofa í gærkvöldi – „Hvað í andskotanum“

Ryan Reynolds, meðeigandi Wrexham, átti erfitt með að fela spennuna þegar ljóst varð að liðið mætir Chelsea í 16-liða úrslitum enska-bikarsins.
Wrexham leikur í Championship-deildinni og hefur risið hratt upp ensku deildarkerfinu undir stjórn Reynolds og félaga hans Rob Mac.
Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026
Liðin hafa áður mæst í æfingaleikjum í Bandaríkjunum á undanförnum árum, en viðureignin í FA-bikarnum verður fyrsta keppnisviðureign þeirra. Fyrir fáeinum árum hefðu stuðningsmenn Wrexham vart getað ímyndað sér slíkan leik.
Reynolds deildi myndskeiði þar sem hann fylgdist með bikardrættinum ásamt leikaranum Hugh Jackman, mótleikara sínum úr kvikmyndunum um Deadpool og Wolverine. Þeir horfðu spenntir á útsendingu á iPad og brugðust sterkt við þegar nafn Chelsea kom upp úr pottinum.
Leikurinn vekur mikla eftirvæntingu og gefur Wrexham tækifæri til að mæta einu stærsta liði ensku úrvalsdeildarinnar á keppnisvelli. Fyrir félagið er þetta enn eitt merkið um ævintýralega vegferð síðustu ára.