Óskar öskureiður og kaupir ekki það sem Eysteinn segir – „Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi“

Óskar Ófeigur Jónsson, blaðamaður Vísis og einn helsti tölfræðisérfræðingur landsins er afar ósáttur með nýja heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands.
Nýr vefur KSÍ hefur fengið mikla gagnrýni eftir að nýtt útlit hans var opinberað fyrr á þessu ári. Mikið af gögnum vantar á vefinn sem var aðgengilegur á fyrri útgáfu.
„Óhætt er að segja að óánægja sé með nýja heimasíðu Knattspyrnusambands Íslands. Síðan er meingölluð og það sem verra er gefur hún ekki upp réttar tölur eins og yfir landsleiki og mörk svo eitthvað sé nefnt,“ skrifar Óskar í harðorðum pistli á Vísi í dag.
Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdarstjóri KSÍ, hefur lofað því að vefurinn verði betri en Óskar hreinlega kaupir það ekki.
„Nýja heimasíðan fór í loftið langt frá því að vera í nothæfu ástandi. Framkvæmdastjóri KSÍ, Eysteinn Pétur Lárusson, segir að þetta sé allt í vinnslu, öll gögn séu örugg og munu koma fram í dagsljósið á endanum. Hann er bjartsýnn á það en ég get ekki tekið undir slíka Pollýönnu-hugsun,“ skrifar Óskar og heldur áfram.
„Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi.“
Óskar segir að nýja síðan flæki einföld mál og of mikið af upplýsingum vanti á vefinn eins og hann er í dag. „Síðan flækir einföldustu mál. Felur það sem fólk þarf að nota mest og fjarlægir fjöldann allan af upplýsingum um knattspyrnumót og knattspyrnuleiki.“
“Það var hreinlega áfall að fara inn á hana í fyrsta sinn. Flott grafík og litrík uppsetning getur verið góð viðbót við heimasíðu en lykilatriðið við góða síðu er að fólk rati auðveldlega um síðuna og finni það sem skiptir mestu máli fljótt og auðveldlega.“
Óskar segist hafa verið spenntur að fara á vefinn í fyrsta sinn en það hafi fljótt súrnað. „Það var spenningur í manni að opna nýju síðuna í fyrsta sinn. Vissulega var maður vongóður um að sjá einhverjar nýjungar og jafnvel ítarlegri upplýsingar. Raunin var allt önnur.“
„Það er ekki nóg með að upplýsingarnar séu færri, faldari og ruglingslegri heldur er síðan svo klunnalega hönnuð að skroll-takkinn verður mikilvægasta hjálpartækið á vegferðinni um síðuna. Maður verður líka mjög auðveldlega áttavilltur inni á síðunni enda eru upplýsingarnar svo sundurslitnar og plássfrekar að lítið kemst fyrir á skjánum hverju sinni,“ skrifar Óskar en pistilinn má lesa í heild hérna.