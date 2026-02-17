Óli Kristjáns: „Þurfum samt að þora að gera það“

Ísland þarf að sýna hugrekki og trú til að ná í úrslit gegn Englandi og Spáni í fyrstu leikjum undankeppni HM snemma í næsta mánuði. Þetta segir aðstoðarþjálfarinn Ólafur Kristjánsson.
Ísland er í A-deild undankeppninnar og mætir því þessum ógnarsterku liðum. Í riðlinum er einnig Úkraína. Tvö efstu liðin fara beint á HM en hin í umspil. England vann EM í sumar og Spánn er ríkjandi heimsmeistari. Báðir leikir fara fram ytra og verkefnið er gífurlega erfitt.
„Þetta eru tvö algjör topplið, heims- og Evrópumeistarar. Við erum búin að vera að horfa á leiki með þeim í þessum aðdraganda og þetta er flottur fótbolti, gæðaleikmenn í hverri stöðu. Þetta er skemmtileg áskorun fyrir bæði leikmenn og þjálfara. Það er alltaf gaman að mæta svona liðum, þú þarft að vera skarpur og leggja þig aukalega fram. Við þurfum að undirbúa stelpurnar vel og þær þurfa að hafa trú á að þær geti náð í úrslit á vellinum,“ segir Ólafur við 433.is.
„Það sem við þurfum að gera er að þekkja okkar vitjunartíma. Varnarleikurinn þarf að vera sterkur. Góð lið refsa þegar andstæðingurinn sefur á verðinum. En við þurfum líka að átta okkur á því að þegar við fáum boltann að láta axlirnar síga og ekki bara sækja í stöður til að skora mark heldur líka fá andrými til að ná áttum. Það er ekkert lið að fara vinna Spán á því að halda boltanum en við þurfum samt að þora að gera það í réttum stöðum.“
Ítarlega er rætt við Ólaf í spilaranum, bæði um komandi leiki en einnig víðtækt starf hans innan KSÍ.