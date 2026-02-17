Mourinho útilokar endurkomu

Jose Mourinho, stjóri Benfica, segir lið sitt þurfa að spila sinn besta leik til að slá Real Madrid úr leik í Meistaradeildinni.
Liðin mætast í kvöld í fyrri leik sínum í umspili um sæti í 16-liða úrslitum. Benfica vann einmitt dramatískan 4-2 sigur á Real Madrid á dögunum til að tryggja sig inn í umspilið.
„Ég myndi ekki segja að það þurfi kraftaverk, en við verðum að vera á okkar besta degi. Ekki bara góðir, heldur fullkomnir. Við þurfum líka að nýta okkar færi,“ sagði Mourinho um leikinn í kvöld.
Portúgalinn ræddi einnig um vináttu sína við forseta Real Madrid, Florentino Perez, og sagði vináttu þeirra á milli mikla. Hann útilokaði þó endurkomu til félagsins, en ekki er víst hver tekur við Real Madrid til frambúðar.
Alvaro Arbeloa er bráðabirgðastjóri og sagðist Mourinho vonast til að hann fengi starfið áfram.