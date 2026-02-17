Liverpool og Chelsea sögð ætla að berjast um sama bitann

Brasilíski varnarmaðurinn Murillo hjá Nottingham Forest virðist á leið frá félaginu í sumar, ef marka má nýjustu fréttir í enskum miðlum. Talið er að áhugi sé vaxandi á þessum 23 ára miðverði eftir að hann hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni.
Samkvæmt enskum miðlum hefur Chelsea sýnt Murillo mikinn áhuga og fylgst grannt með þróun mála. Lundúnaliðið er sagt vera að leita að styrkingu í varnarlínuna fyrir næsta tímabil og líta á Brasilíumanninn sem spennandi kost til framtíðar.
Liverpool er einnig sagt vera að íhuga að gera tilboð í leikmanninn. Forráðamenn félagsins eru að skoða möguleika á að yngja upp í vörninni og fellur Murillo vel að þeirri stefnu, enda ungur að árum en þó þegar kominn með dýrmæta reynslu úr sterkri deild.
Murillo kom til Forest með litla reynslu frá Evrópu en hefur aðlagast hratt og orðið lykilmaður í liðinu.
Ef bæði Chelsea og Liverpool fara í alvöru slag um hann gæti Forest fengið hátt verð fyrir varnarmanninn efnilega í sumar.