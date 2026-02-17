Lánaður frá United í janúar en ekki skráður í hóp hjá nýja liðinu

Sékou Koné, leikmaður Manchester United sem er á láni, hefur verið skilinn eftir utan Evrópuhóps nýja liðsins síns.
Koné, sem er 20 ára, gekk til liðs við svissneska félagið Lausanne-Sport á láni út tímabilið fyrr í þessum mánuði. Hann hefur hingað til aðeins leikið einn leik fyrir félagið, þegar hann kom inn á sem varamaður og spilaði síðustu tíu mínúturnar gegn FC Thun.
Nú hefur komið í ljós að hann fær ekki að taka þátt í Sambandsdeild Evrópu með liðinu. Lausanne-Sport mátti aðeins skrá þrjá nýja leikmenn í Evrópuhópinn eftir vetrargluggann og Koné var ekki á meðal þeirra.
Þetta þýðir að miðjumaðurinn missir af tækifærinu til að safna dýrmætri reynslu í Evrópukeppni á meðan á lánsdvölinni stendur.
Óvíst er hvaða áhrif þetta hefur á spilatíma hans á tímabilinu, en ljóst er að hann þarf að nýta mínúturnar í deildinni til að sannfæra þjálfarateymið um gildi sitt. Lánsdvölin er hugsuð til að hjálpa honum að þroskast sem leikmaður.