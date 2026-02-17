Hinn ósátti markvörður líklega lánaður – Nokkur félög í úrvalsdeildinni áhugasöm

Manchester City ku vilja lána markvörðinn James Trafford frá sér í sumar.
Trafford gekk aftur í raðir City frá Burnley í sumar og taldi sig vera að fá byrjunarliðssætið á Etihad, en í kjölfarið var Gianluigi Donnarumma keyptur og hirti hann af honum stöðuna.
Trafford hefur spilað bikarleiki City og eftir einn slíkan um síðustu helgi lýsti hann yfir óánægju með stöðuna, hún væri ekki eins og hann hafði séð fyrir.
Það þykir því nokkuð ljóst að Trafford þarf að fara í sumar en líklegt er að það verði á láni. Úrvalsdeildarliðin Aston Villa, Newcastle og Leeds eru áhugasöm.