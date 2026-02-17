fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Hefur misst af fimmtán leikjum en heldur í vonina

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 09:00

Matthijs de Ligt, varnarmaður Manchester United, hefur haldið jákvæðu hugarfari á meðan hann hefur verið frá keppni vegna meiðsla síðustu þrjá mánuði.

Hollenski landsliðsmaðurinn stefnir á að snúa aftur á völlinn á næsta mánuði og vonast til að styrkja lið Michael Carrick í baráttunni um sæti í Meistaradeildinni á næstu leiktíð.

De Ligt, sem er 26 ára, hefur misst af síðustu 15 leikjum United vegna vandamála í mjóbaki sem komu upp í 2-1 sigri á Crystal Palace 30. nóvember. Þáverandi stjóri, Ruben Amorim, var bjartsýnn á skjótan bata en miðvörðurinn hefur enn ekki hafið æfingar að fullu með aðalliðinu.

Samkvæmt enskum miðlum varð hann fyrir smávægilegu bakslagi í síðasta mánuði þegar stutt virtist í endurkomu. Hann hefur þó sloppið við aðgerð og heldur áfram endurhæfingu hjá læknateymi félagsins í Carrington.

Þrátt fyrir löng meiðsli hefur De Ligt ekki misst móðinn, þó fjarveran geti haft áhrif á möguleika hans með hollenska landsliðinu. Hann hafði áður unnið sér aftur sæti í landsliðshópi Ronald Koeman með sterkri frammistöðu með United.

