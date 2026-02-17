Jón Dagur Þorsteinsson gekk á dögunum í raðir Brann á láni frá Hertha Berlin. Faðir hans, landsliðsþjálfarinn Þorsteinn Halldórsson, hefur fulla trú á að hann muni standa sig í Noregi.
Jón Dagur hefur víðtæka reynslu af erlendum fótbolta. Áður hefur hann leikið í Englandi, Danmörku og Belgíu, meðal annars með Fulham, Vendsyssel, AGF og OH Leuven. Hann kom til Berlínar fyrir síðustu leiktíð en hefur ekki tekist að festa sig í sessi í liðinu.
Þorsteinn ræddi við 433.is í tilefni að því að hann var að opinbera hóp kvennalandsliðsins fyrir komandi leiki en var spurður að því hvernig honum litist á skipti sonarins einnig.
„Þau leggjast vel í mig. Ég held það sé gott fyrir hann að fá þjálfara sem hefur trú á honum og treystir honum til að spila,“ sagði Þorsteinn, en Freyr Alexandersson er auðvitað þjálfari Brann.
„Ég er alveg sannfærður um að hann eigi eftir að gera vel þarna. Svo er það eins og alltaf undir þér sjálfum komið hversu mikið þú spilar og hversu vel þú stendur þig. Hann nýtur vonandi þessa tíma og fær tækifæri til að gera eitthvað.“
Brann komst í útsláttarkeppni Evrópudeildarinnar og tekur á móti Bologna í fyrri leik liðanna á morgun. Jón Dagur er löglegur í þeim leik, sem og Kristall Máni Ingason, sem einnig kom til Brann á dögunum. Fyrir hjá félaginu eru Íslendingarnir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson.
