Fullyrða að þetta sé staðfestur verðmiði á Ívari – Einn sá dýrasti í sögu íslenska boltans

Breiðablik staðfestir kaup sín á Ívari Erni Árnasyni frá KA í gær. Miðvörðurinn öflugi er 29 ára gamall.
Breiðablik hefur í rúmt ár reynt að kaupa Ívar frá KA og nú var gefið grænt ljós á það. Ívar átti nokkra mánuði eftir af samningi sínum við KA.
Í Dr. Football í dag var talað um verðmiðann á Ívari og það sagt staðfest að Breiðablik hefði borgað 14 milljónir fyrir Ívar.
Það er því ljóst að Ívar er einn dýrasti leikmaður í sögu íslenska fótboltans. Gylfi Þór Sigurðsson er sá dýrasti en Víkingur borgaði um 20 milljónir króna fyrir hann í fyrra.
Ívar hefur æfingar með Breiðablik í næstu viku en liðið hefur verið að leita að miðverði í vetur.