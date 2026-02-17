fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Á djamminu í Dubai þegar stutt er í leik

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Fólk á Ítalíu steinhissa heima í stofu þegar þessi mynd birtist

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Áhorfendur ráku upp stór augu þegar sjónvarpsmistök létu líta út fyrir að Ruben Amorim væri að snúa aftur á völlinn sem leikmaður.

Í beinni útsendingu frá leik Cremonese og Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni birtist nafn Amorim í grafík sjónvarpsstöðvarinnar sem varamaður á 89. mínútu hjá gestunum. Margir stuðningsmenn voru hissa, enda er Amorim 41 árs, hættur að spila fyrir um áratug og nýlega rekinn sem knattspyrnustjóri Manchester United.

Fljótlega kom þó í ljós að um mistök var að ræða. Leikmaðurinn sem kom inn á var ekki Ruben Amorim heldur Alex Amorim, sem leysti Morten Frendrup af hólmi undir lok leiks.

Mistökin vöktu kátínu á samfélagsmiðlum þar sem margir töldu í fyrstu að portúgalski þjálfarinn væri óvænt mættur aftur í takkaskóna.

Svona nafnarugl í grafík kemur stöku sinnum fyrir í beinum útsendingum, en sjaldan vekur það jafn mikla athygli, sérstaklega þegar um þekkt nafn úr fótboltaheiminum er að ræða.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Fólk á Ítalíu steinhissa heima í stofu þegar þessi mynd birtist
433Sport
Fyrir 32 mínútum
Á djamminu í Dubai þegar stutt er í leik
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ryan Reynolds agndofa í gærkvöldi – „Hvað í andskotanum“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Óskar öskureiður og kaupir ekki það sem Eysteinn segir – „Gallarnir í dag eru bara of margir og of sláandi“
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Lánaður frá United í janúar en ekki skráður í hóp hjá nýja liðinu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fullyrða að þetta sé staðfestur verðmiði á Ívari – Einn sá dýrasti í sögu íslenska boltans
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Telur athyglina koma til vegna útlits – „Mörkum þess að vera kynbundið og kynferðislegt“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Arteta óttast að Arsenal geti ekki keppt um alla titlana

Mest lesið

Marinó furðar sig á þrjóskunni á höfuðborgarsvæðinu – „Hysjið upp um ykkur buxurnar“
Fjársöfnun fyrir fjölskyldu leikarans harðlega gagnrýnd – Keyptu búgarð fyrir hálfan milljarð skömmu fyrir andlátið
Maguire birtir myndasyrpu frá Íslandi – Himinnlifandi með fríið hér á landi
Rajan: Margir Íslendingar kjánar – Segir fimm mínútur á netinu hafa dugað
Hver er dularfulli Þjóðverjinn sem kemur fyrir 7.461 sinni í Epstein-skjölunum?

Nýlegt

Myndir af syni Beckham vekja mikla athygli – Á snekkju þar sem kærastan nartaði í hans allra heilagasta
Gabríel og yngri bróðir hans aftur dæmdir til fangelsisvistar – Réðust saman á tvær konur eftir að yngri bróðirinn stal úlpu
Lýsa kynlífinu fyrir og eftir þyngdartap Jelly Roll – „Hann var svo stór“
Þættirnir Heated Rivalry hafa slegið í gegn og gert konur æstar í samkynhneigt klám – Sérfræðingar útskýra málið
Snýr aftur til Chelsea í sumar eftir misheppnaða dvöl í Þýskalandi
Ungur HK-ingur til danska stórliðsins
Safnað fyrir konurnar sem brutust inn í hvalveiðiskipin til að mótmæla
Ákærður fyrir að nauðga sofandi konu á heimili sínu
Umboðsmaður Szoboszlai tjáir sig
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Umboðsmaður Szoboszlai tjáir sig
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Túfa fær Loga til liðs við sig

Túfa fær Loga til liðs við sig
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Saka orðinn launahæstur
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Manchester City gæti endað á Old Trafford
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Beitir út í stjórnmálin – „Miðflokkurinn hefur skapað sér sess með orðræðu sem ég tengi við“

Beitir út í stjórnmálin – „Miðflokkurinn hefur skapað sér sess með orðræðu sem ég tengi við“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Segir ekkert til í fréttunum – Penninn gæti brátt farið á loft

Segir ekkert til í fréttunum – Penninn gæti brátt farið á loft
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Miðjumaður í Championship á blaði United og fleiri liða fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Óli Kristjáns: „Þurfum samt að þora að gera það“

Óli Kristjáns: „Þurfum samt að þora að gera það“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Hinn ósátti markvörður líklega lánaður – Nokkur félög í úrvalsdeildinni áhugasöm
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Mourinho útilokar endurkomu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Maguire birtir myndasyrpu frá Íslandi – Himinnlifandi með fríið hér á landi

Maguire birtir myndasyrpu frá Íslandi – Himinnlifandi með fríið hér á landi
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Dóttir Beckham birtir færslu sem vekur gríðarlega athygli – Sendi skilaboð á hinn umdeilda Brooklyn

Dóttir Beckham birtir færslu sem vekur gríðarlega athygli – Sendi skilaboð á hinn umdeilda Brooklyn
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Mótshaldarar byrjaðir að svitna – Óvissa ríkir með tvo leikvanga fyrir HM
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
„Gott fyrir hann að fá þjálfara sem hefur trú á honum og treystir honum til að spila“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Hefur misst af fimmtán leikjum en heldur í vonina

Hefur misst af fimmtán leikjum en heldur í vonina
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Hætti við að elta drauminn af ótta við viðbrögð í sturtuklefanum – Systir hans sagði hann vera með lítið typpi
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Liverpool og Chelsea sögð ætla að berjast um sama bitann
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Van Dijk tekur upp hanskann fyrir Salah
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Útilokar ekki endurkomu til Englands

Útilokar ekki endurkomu til Englands
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Tveir vellir sem á að nota á HM í sumar í tómu veseni – FIFA gæti farið að gera breytingar

Tveir vellir sem á að nota á HM í sumar í tómu veseni – FIFA gæti farið að gera breytingar
433Sport
Í gær
United sagt vilja kaupa miðjumann Liverpool í sumar – Hefur ekki fundið sitt besta form síðustu mánuði
433Sport
Í gær

Rosaleg breyting með Messi á svæðinu – Þetta er aukningin í tekjum frá komu hans

Rosaleg breyting með Messi á svæðinu – Þetta er aukningin í tekjum frá komu hans
433Sport
Í gær
Þorvaldur einn í framboði og enginn fer fram gegn núverandi stjórnarfólki
433Sport
Í gær
Drátturinn í bikarnum: Notalegt fyrir Arsenal en City fer á erfiðan útivöll
433Sport
Í gær

Framkvæmdastjórinn segir fallið í fyrsta verkefni Arnars dýrkeypt – Félögin í landinu þurfa að taka á sig högg vegna þess

Framkvæmdastjórinn segir fallið í fyrsta verkefni Arnars dýrkeypt – Félögin í landinu þurfa að taka á sig högg vegna þess
433Sport
Í gær

Umboðsmaður Klopp með sleggju – United og Liverpool hafa reynt að fá hann á síðustu mánuðum

Umboðsmaður Klopp með sleggju – United og Liverpool hafa reynt að fá hann á síðustu mánuðum
Sport
Í gær
Á meðan Maguire baðaði sig á Íslandi skellti Bruno sér heim og vakti mikla athygli
433Sport
Í gær
Framkoma Mikel Arteta eftir leik í gær – Leit á þetta og keyrði bara í burtu