Fólk á Ítalíu steinhissa heima í stofu þegar þessi mynd birtist

Áhorfendur ráku upp stór augu þegar sjónvarpsmistök létu líta út fyrir að Ruben Amorim væri að snúa aftur á völlinn sem leikmaður.
Í beinni útsendingu frá leik Cremonese og Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni birtist nafn Amorim í grafík sjónvarpsstöðvarinnar sem varamaður á 89. mínútu hjá gestunum. Margir stuðningsmenn voru hissa, enda er Amorim 41 árs, hættur að spila fyrir um áratug og nýlega rekinn sem knattspyrnustjóri Manchester United.
Fljótlega kom þó í ljós að um mistök var að ræða. Leikmaðurinn sem kom inn á var ekki Ruben Amorim heldur Alex Amorim, sem leysti Morten Frendrup af hólmi undir lok leiks.
Mistökin vöktu kátínu á samfélagsmiðlum þar sem margir töldu í fyrstu að portúgalski þjálfarinn væri óvænt mættur aftur í takkaskóna.
Svona nafnarugl í grafík kemur stöku sinnum fyrir í beinum útsendingum, en sjaldan vekur það jafn mikla athygli, sérstaklega þegar um þekkt nafn úr fótboltaheiminum er að ræða.