Á djamminu í Dubai þegar stutt er í leik

Leikmenn Chelsea, þeir Cole Palmer, João Pedro og Marc Cucurella, hafa sést skemmta sér í Dúbaí á meðan liðið nýtur frídaga.
Þremenningarnir sáust á næturklúbbi í borginni þar sem þeir nutu frísins. Myndband sem gengið hefur á samfélagsmiðlum sýnir Palmer sitja með drykk á meðan liðsfélagar hans dansa saman.
Þeir voru á stað sem kallast Club Blu, sem auglýsir sig sem „fimm stjörnu skemmtistað“.
Ekki er ljóst hversu langt frí leikmenn Chelsea hafa fengið frá þjálfaranum Liam Rosenior, en búist er við að þeir snúi aftur til æfinga tímanlega fyrir næsta leik.
Chelsea mætir Burnley í ensku úrvalsdeildinni á laugardag. Liðið fer inn í þann leik með sjálfstraust eftir 4-0 sigur á Hull City í FA-bikarnum í síðustu viku.
Stutt frí erlendis er ekki óalgengt hjá leikmönnum þegar leikjaprógrammið leyfir, en slíkar ferðir vekja oft athygli meðal stuðningsmanna. Nú kemur í ljós hvort ferðin hafi áhrif á frammistöðu liðsins um helgina.