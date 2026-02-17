Beitir út í stjórnmálin – „Miðflokkurinn hefur skapað sér sess með orðræðu sem ég tengi við“

Beitir Ólafsson hefur óskað eftir sæti á lista Miðflokksins í Kópavogi í komandi sveitastjórnarkosningum. Hann greindi frá þessu í dag.
Beitir, sem á að baki flottan knattspyrnuferil hér á landi fyrir KR, HK og Keflavík, segist hafa hrifist af Miðflokknum og þeirra orðræðu. Áhugi hans á pólitík hafi jafnfarmt stóraukist með árunum, en hann er 39 ára gamall.
Tilkynning Beitis
Kæru vinir og Kópavogsbúar,
Ég hef gefið mig á tal við Miðflokksnefnd hér í Kópavogi og óskað eftir sæti á lista hjá þeim í komandi sveitarstjórnarkosningum. Miðflokkurinn hefur skapað sér sess með orðræðu sem ég tengi við. Þeir talað um málefnin umbúðarlaust, sett þau í hendur almennings til að vega og meta, skapað umræðu og umhugsun. Sum hver auðmeltanlegri en önnur, opnað á pólitíska innsýn í samfélaginu í þágu almennings og oftar en ekki synt á móti straumnum.
Áhugi minn á pólitík hefur vaxið til muna eftir að fleiri ár hafa komið á beltið. Ég bý að þeim forréttindum að alast upp og halda úti fjölskyldu hér í Kópavogi. Ég starfa í einkageiranum sem verktaki og er fyrrverandi knattspyrnumaður, ég er fyrst og fremst sonur, faðir, eiginmaður og hundaeigandi.
Kópavogur sem sveitarfélag á að skapa sér sín eigin grunngildi. Við þurfum að verja almannaféi betur, gera það af skynsemi, rökhyggju og með virðingu við bæjarbúa, Við höfum ekki efni á að fara í óþarfa og kostnaðarsamar aðgerðir þegar betur mætti standa að þjónustu við íbúa. Við eigum að vera leiðandi í þjónustu við íbúa, auka pólitíska innsýn og auka vitundarvakningu meðal þeirra. Ákveðin gildi í þágu bæjarbúa hafa tapast þegar kemur að grunnþjónustu. Þar skipa skipulagsmál stóran sess, hvort sem það er þétting byggðar, uppboð á lóðum sem skilar sér í hækkun fasteignaverðs, og eða kostnaðarsöm Borgarlína með tilheyrandi aðför að einkabílnum.
Kópavogur býr yfir einu öflugasta íþróttastarfi sem völ er á. Íþróttafélögin eru þau fjölmennustu og framboðið mikið. Samtal þarf að eiga sér stað á milli Kópavogsbæjar og íþróttafélaga svo ríki sátt þegar kemur að uppbyggingu mannvirkja og framfaraþróun iðkenda. Efla þarf tómstunda, æskulýðs og kirkju starfið, kynna starfið í skólum og opna á alla þá möguleika sem störfin hafa uppá að bjóða. Leikskólinn þarf að virka fyrir alla, kennara jafnt við foreldra. Ánægja og líðan kennara hvort sem það er í skóla eða leikskóla skiptir sköpun upp á gott starfsumhverfi og til að búa til sem besta samfélag utan um börnin sem þar dvelja. Foreldrar þurfa að geta stundað sína vinnu á meðan barnið er í góðum höndum. Leikskóli og skóli eru án efa hluti af mikilvægustu stofnunum sem sveitafélag rekur og þær má ekki vanrækja. Koma þarf á aðhaldi og aga innan veggja grunnskólana, auka mátt, úrræði og stuðning við kennara og byggja á góðu samstarfi með foreldrum.
Það er mikil tilhlökkun hjá mér að leggja mitt að mörkum í uppyggingu Kópavogs og leggja metnað í starfið í þágu sveitafélagsins og íbúa.