Breiðablik staðfestir kaupin á Ívari Erni

Knattspyrnudeild Breiðabliks hefur fest kaup á varnarmanninum Ívari Erni Árnasyni. Ívar Örn gengur til liðs við Breiðablik frá KA, en þar hefur hann leikið meira eða minna allan sinn feril.
Ívar er 29 ára og hefur gegnt fyrirliðastöðunni hjá KA síðustu tímabil. Hann á 131 leik að baki í efstu deild Íslandsmótsins, auk fjölda leikja í bikarkeppnum og Evrópukeppnum.
Ívar leiddi Akureyrarliðið til bikarmeistaratitils árið 2024 og átti stóran þátt í góðu Evrópugengi liðsins það sama ár.
Ívari er ætlað að fylla skarð Damir Muminovic sem Breiðablik ákvað að semja ekki aftur við.