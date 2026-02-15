fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

Einn mikilvægasti leikmaður Liverpool á sér draum – Að spila fyrir Real Madrid

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 08:00

Dominik Szoboszlai á sér einn draum um að spila fyrir Real Madrid, að sögn landsliðsþjálfara Ungverjalands, Marco Rossi.

Ummælin hafa vakið athygli meðal stuðningsmanna Liverpool, enda hefur Szoboszlai verið einn besti leikmaður liðsins á tímabilinu undir stjórn Arne Slot. Miðjumaðurinn er samningsbundinn Liverpool til ársins 2028.

Rossi sagði við spænska miðilinn Marca. „Szoboszlai hefur alltaf átt sér einn draum: að spila fyrir Real Madrid. Ég veit ekki hvort hann getur tekið það skref, því ákvörðunin veltur á honum og félaginu hans.“

Hann útilokaði þó ekki að Szoboszlai yrði áfram á Anfield. „Ég útiloka alls ekki að hann verði áfram hjá Liverpool og framlengi samning sinn, sérstaklega þar sem hann er mikils metinn hjá félaginu. Hann er mjög mikilvægur leikmaður og Liverpool er eitt stærsta félag í heimi.“

Liverpool keypti Szoboszlai frá RB Leipzig fyrir um 60 milljónir punda og hann átti stóran þátt í árangri liðsins. Ummælin gætu þó ýtt undir vangaveltur um framtíð hans.

