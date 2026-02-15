Áfall í herbúðum Newcastle

Newcastle United hefur orðið fyrir áfalli þar sem fyrirliðinn Bruno Guimarães er talinn verða frá keppni í allt að tvo mánuði vegna aftanlærismeiðsla.
Brasilíski miðjumaðurinn fann fyrir meiðslunum undir lok 2-1 sigurs Newcastle gegn Tottenham í vikunni og þurfti að fara varlega það sem eftir lifði leiks. Eddie Howe, knattspyrnustjóri liðsins, sagði á föstudag að beðið væri eftir nákvæmari niðurstöðum, en nú er talið að Guimarães verði frá í um átta vikur.
Það þýðir að hann gæti misst af allt að tíu leikjum á næstu vikum. Þar á meðal er Tyne-Wear grannaslagurinn gegn Sunderland sem fram fer næsta mánuð.
Einnig er útlit fyrir að Guimarães missi af umspilsleikjum Newcastle í Meistaradeildinni gegn Qarabag. Ef Newcastle kemst áfram í sextán liða úrslit gæti hann einnig misst af þeim leikjum.
Fjarvera hans er mikið áfall fyrir Newcastle þar sem Guimarães hefur verið lykilmaður á miðjunni og leiðtogi innan vallar sem utan. Liðið þarf því að finna lausnir á miðjunni á næstunni.