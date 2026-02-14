Voru nálægt því að fara að slást rétt áður en hann fór til City

Marc Guéhi á að hafa lent í heitum orðaskiptum við knattspyrnustjóra Crystal Palace, Oliver Glasner, í hálfleik í bikarleik, aðeins nokkrum vikum áður en hann gekk til liðs við Manchester City.
Atvikið á samkvæmt fréttum að hafa átt sér stað þegar Palace tapaði óvænt fyrir utandeildarliðinu Macclesfield í þriðju umferð FA-bikarsins. Tapið þótti eitt stærsta óvænta úrslit keppninnar.
Francis Jeffers, aðstoðarþjálfari Macclesfield og fyrrum leikmaður Everton, ræddi málið í þættinum The Wayne Rooney Show á BBC. Hann hélt því fram að mikill hiti hefði verið í samskiptum Guéhi og Glasner í hálfleik, þegar Palace var 1-0 undir.
„Ég segi þetta og veit ekki hvort ég ætti að gera það, en Marc Guéhi og Glasner voru að fara í hvorn annan í göngunum,“ sagði Jeffers. „
Þetta var í hálfleik og þeir voru í miklum orðaskiptum. Ég gekk framhjá og fann að það var spenna í loftinu.“
Ekki hefur verið staðfest frá Palace eða Guéhi sjálfum hvað fór fram, en ummælin hafa vakið athygli í ljósi nýlegra félagaskipta varnarmannsins.