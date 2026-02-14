United sendir njósnara til Ítalíu í dag

fbpx
Laugardagur 14.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 14. febrúar 2026 17:30

Getty Images

Manchester United hyggst senda fulltrúa á leik Juventus og Inter Mílanó í dag til að fylgjast með franska varnarmanninum Pierre Kalulu, samkvæmt ítalska miðlinum Tuttosport.

Kalulu, sem er 25 ára, hefur verið fastamaður í liði Juventus og vakið athygli fyrir stöðugan varnarleik og fjölhæfni, en hann getur leikið bæði sem miðvörður og hægri bakvörður. United er sagt vera að skoða möguleika á að styrkja varnarlínuna og Kalulu er talinn vera einn af þeim leikmönnum sem eru á radar félagsins.

Slík leikmannaskoðun þarf ekki endilega að þýða að félagaskipti séu yfirvofandi, en sýnir að United er að undirbúa sig fyrir næsta félagaskiptaglugga og kanna möguleika á markaðnum.

Kalulu hefur safnað dýrmætri reynslu í ítölsku úrvalsdeildinni og í Evrópukeppnum. Góð frammistaða gegn sterku liði Inter gæti aukið áhuga ensku stórliðanna enn frekar á þjónustu hans.

