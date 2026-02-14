Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar

Robert Lewandowski ætlar að bíða með að taka ákvörðun um framtíð sína þar til eftir forsetakosningar hjá félaginu í mars, samkvæmt spænska miðlinum Mundo Deportivo.
Pólski framherjinn, sem er 37 ára, hefur fengið tilboð frá nokkrum félögum víðs vegar að úr heiminum. Þar á meðal eru AC Milan á Ítalíu, Atlético Madrid á Spáni, bandaríska félagið Chicago Fire, tyrkneska stórliðið Fenerbahçe og félög í Sádi-Arabíu.
Lewandowski er enn einn markahæsti og reyndasti framherji Evrópu þrátt fyrir aldur og hefur því áfram mikið aðdráttarafl á félagaskiptamarkaðnum. Óvissa um stjórnarmál og framtíðarstefnu félagsins virðist þó hafa áhrif á næstu skref hans.
Með því að bíða fram yfir kosningar fær Lewandowski skýrari mynd af framtíð félagsins og eigin stöðu innan þess. Framherjinn vill taka upplýsta ákvörðun um næsta skref á ferlinum.
Næstu mánuðir gætu því ráðið úrslitum um hvort Lewandowski haldi áfram hjá núverandi félagi eða taki að sér nýtt ævintýri annars staðar.