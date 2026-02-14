Svona gæti liðið hjá Tottenham litið út hjá Tudor – Mjög hrifin af þriggja manna vörn

Tottenham Hotspur hefur náð munnlegu samkomulagi við Igor Tudor um að hann taki við sem bráðabirgðastjóri liðsins út tímabilið. Athletic segir frá.
Tudor, sem er 47 ára Króati, er sagður munu skrifa undir samning sem gildir til loka leiktíðar og felur ekki í sér ákvæði um varanlega ráðningu. Tottenham er því áfram á höttunum eftir langtímalausn í stjórastólnum, en Tudor mun stýra liðinu næstu mánuði.
Hann kemur inn með töluverða reynslu eftir að hafa stýrt stórum félögum í Evrópu og starfað bæði sem aðalþjálfari og aðstoðarþjálfari á hæsta stigi. Sú reynsla er talin hafa vegið þungt í ráðningarferlinu.
Tudor er þekktur fyrir að spila með þriggja manna vörn og svona gæti byrjunarlið Tottenham litið út.