Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök

Jamie Carragher telur að Liam Delap hafi tekið ranga ákvörðun þegar hann gekk til liðs við Chelsea síðasta sumar.
Delap, sem er 23 ára, var keyptur til Stamford Bridge frá Ipswich Town fyrir um 30 milljónir punda eftir að hafa vakið áhuga nokkurra stórliða. Hann skoraði 12 mörk í úrvalsdeildinni með Ipswich þrátt fyrir fall liðsins og þótti valda varnarlínum miklum vandræðum.
Byrjun hans hjá Chelsea hefur þó verið erfið. Delap hefur aðeins skorað tvö mörk og lagt upp eitt í 23 leikjum í öllum keppnum. Meiðsli hafa haft áhrif og honum hefur reynst erfitt að festa sig í sessi í byrjunarliðinu.
Carragher sagði í hlaðvarpi að félagaskiptin hefðu verið mistök. Hann telur stökkið frá Ipswich til Chelsea hafa verið of stórt og að Delap hefði frekar átt að fara til minna félags þar sem hann fengi að spila reglulega, til dæmis Everton.
Delap er nú aftar í goggunarröðinni hjá Chelsea en João Pedro, sem hefur verið í góðu formi. Carragher telur reglulegan spilatíma lykilatriði fyrir þróun ungra framherja.