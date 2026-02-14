Ratcliffe hringdi í Glazer fjölskylduna og baðst afsökunar

Sir Jim Ratcliffe, meðeigandi Manchester United, hefur beðist afsökunar á umdeildum ummælum sínum um innflytjendamál sem vöktu mikla reiði og settu félagið í óþægilega stöðu.
Samkvæmt enskum blöðum hafði Ratcliffe samband við Glazer-fjölskylduna, sem eru meðeigendur hans að félaginu, til að útskýra ummælin og biðjast afsökunar á umræðunni sem skapaðist í kjölfarið.
Ratcliffe hafði áður haldið því fram í viðtali að innflytjendur hefðu „numið Bretland“, sem vakti hörð viðbrögð.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, kallaði eftir afsökunarbeiðni frá Ratcliffe og varð hann við því. Enska knattspyrnusambandið er nú sagt skoða málið og meta hvort ástæða sé til frekari rannsóknar.
Ummælin eru sögð hafa skaðað ímynd Manchester United verulega. Glazer-fjölskyldan hefur áhyggjur af því hvaða áhrif málið gæti haft á samband félagsins við styrktaraðila.
Einnig eru uppi áhyggjur um að umræðan geti haft áhrif á áform félagsins um byggingu nýs leikvangs. Málið hefur því haft víðtæk áhrif utan vallar.