Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys

Charlton Athletic hefur átt viðræður við Michail Antonio um möguleg félagaskipti, samkvæmt fréttum Sky Sports.
Antonio, sem er 35 ára, hefur æft með Charlton undanfarið og gæti gengið til liðs við félagið á skammtímasamningi. Hann hefur verið án félags síðan hann yfirgaf West Ham í lok síðasta tímabils.
Framherjinn kvaddi West Ham eftir tíu ár hjá félaginu þar sem hann var lengi lykilmaður í sóknarleik liðsins. Hann hefur þó ekki spilað keppnisleik síðan hann fótbrotnaði í bílslysi í desember 2024.
Antonio hefur verið að vinna sig til baka eftir meiðslin og æfingar með Charlton eru liður í því að meta hvort hann sé tilbúinn til að snúa aftur í atvinnumennsku.
Ef samningar nást myndi Antonio bæta reynslu og kraft í sókn Charlton, sem leikur í Championship-deildinni. Óljóst er hvenær ákvörðun verður tekin, en næstu vikur gætu skorið úr um hvort hann snúi aftur á völlinn í enskum fótbolta.