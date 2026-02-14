Áfall fyrir City – Rodri líklega á leið í bann fyrir þessi ummæli

Rodri, miðjumaður Manchester City, gæti átt yfir höfði sér bann eftir að enska knattspyrnusambandið (FA) ákærði hann fyrir óviðeigandi ummæli um dómara.
Spænski landsliðsmaðurinn gagnrýndi dómgæslu harðlega eftir 2-2 jafntefli City gegn Tottenham fyrr í mánuðinum. Hann hélt því fram að dómarar hefðu gert mistök þegar fyrsta mark Tottenham var dæmt gilt, þar sem Dominic Solanke hefði brotið á Marc Guéhi áður en boltinn fór í netið.
„Hann sparkar í fótinn á honum, þetta er augljóst,“ sagði Rodri eftir leik.
„Þetta er klár aukaspyrna. Þetta er ekki bara í dag, heldur tvo eða þrjá leiki í röð.“
Hann bætti einnig við. „Ég veit að við höfum unnið mikið og fólk vill ekki að við vinnum, en dómarinn verður að vera hlutlaus. Fyrir mér er þetta ekki sanngjarnt.“
FA telur að ummælin gefi í skyn hlutdrægni og dragi heiðarleika dómara í efa. Rodri hefur frest til 18. febrúar til að svara ákærunni.
Ef hann verður fundinn sekur gæti hann fengið leikbann eða sekt. Málið hefur vakið mikla umræðu um ummæli leikmanna um dómgæslu.