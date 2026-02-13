fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

Pulisic aftur á leið til London?

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 13. febrúar 2026 17:00

Christian Pulisic / Getty

Tottenham hefur sýnt áhuga á bandaríska landsliðsmanninum Christian Pulisic, sem leikur með AC Milan á Ítalíu, samkvæmt heimildum Teamtalk.

Pulisic, sem er 27 ára, þekkir vel til í ensku úrvalsdeildinni eftir tíma sinn hjá Chelsea, þar sem hann vann meðal annars Meistaradeild Evrópu. Nú er talið að hann sé opinn fyrir því að snúa aftur til Englands í sumar ef rétta tækifærið býðst.

Kantmaðurinn gekk til liðs við AC Milan árið 2023 og hefur verið fastamaður í liðinu, en framtíð hans á Ítalíu er sögð óljós. Tottenham er sagt fylgjast grannt með stöðu mála og skoða möguleikann á að styrkja sóknarlínu sína fyrir næsta tímabil.

Lundúnaliðið er að leita að leikmönnum með reynslu á hæsta stigi og fellur Pulisic vel að þeirri hugmynd. Hann er þekktur fyrir hraða, tækni og sköpunarkraft.

Óljóst er hvort AC Milan sé tilbúið að selja, en ef af verður gæti Pulisic snúið aftur í ensku úrvalsdeildina eftir stutt hlé.

