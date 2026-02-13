PSG ætlar sér miðjumanninn sem United og fleiri lið hafa verið að eltast við

Paris Saint-Germain er tilbúið að blanda sér í baráttuna um miðjumanninn Carlos Baleba frá Brighton og er sagt reiðubúið að leggja fram tilboð upp á um 100 milljónir punda.
Samkvæmt spænska miðlinum Fichajes hefur franski stórklúbburinn mikinn áhuga á þessum 22 ára landsliðsmanni Kamerún, sem hefur vakið athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni. Baleba hefur þróast hratt síðan hann gekk til liðs við Brighton og er nú talinn einn efnilegasti miðjumaður deildarinnar.
Fleiri félög fylgjast grannt með stöðu mála. Chelsea, Manchester United og Tottenham eru öll sögð hafa Baleba á óskalista sínum fyrir sumargluggann. Brighton hefur þó verið þekkt fyrir að selja lykilleikmenn sína aðeins fyrir mjög háar upphæðir.
Ef PSG leggur fram slíkt risatilboð gæti það sett pressu á ensku félögin og hrint af stað kapphlaupi um undirskrift leikmannsins. Baleba er samningsbundinn Brighton og því er félagið í sterkri samningsstöðu.
Sumarglugginn gæti því orðið afar áhugaverður varðandi framtíð þessa unga miðjumanns.