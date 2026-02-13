Newcastle sagt setja framherja í forgang og vilja losna við sinn dýrasta mann

Newcastle United ætlar að setja kaup á framherja í forgang í sumar þegar félagaskiptaglugginn opnar.
Samkvæmt enskum miðlum hefur félagið þegar hafið undirbúning að breytingum í sóknarlínunni og er jafnframt sagt opið fyrir því að selja þýska framherjann Nick Woltemade. Hann er 23 ára og kom til félagsins í ágúst fyrir metfé, en hefur ekki náð að festa sig í sessi sem lykilmaður.
Stjórnendur Newcastle vilja styrkja liðið enn frekar eftir metnaðarfull uppbyggingarár og telja að nýr markaskorari geti lyft liðinu á næsta stig. Félagið hefur verið í harðri samkeppni í ensku úrvalsdeildinni og stefnir á að berjast reglulega um Evrópusæti.
Woltemade var talinn spennandi fjárfesting þegar hann kom til félagsins, en samkeppni um stöður og óstöðug frammistaða hafa gert það að verkum að framtíð hans er nú óviss.
Sumarglugginn gæti því orðið annasamur hjá Newcastle, hvað varðar leikmenn, þar sem félagið leitast við að móta hóp sem getur keppt við bestu lið deildarinnar.