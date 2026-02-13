Gætu bjargað honum úr erfiðri stöðu

Brasilíska félagið Flamengo er sagt á eftir Darwin Nunez, sem skyndilega virðist á förum frá Al-Hilal.
Úrúgvæinn var tekinn úr leikmannahópi sádiarabíska félagsins í kjölfar komu Karim Benzema frá Al-Ittihad og er ekki í áætlunum liðsins lengur.
Félagaskiptaglugginn víðast hvar er lokaður en hann er þó opinn í Brasilíu til loka mars og Flamengo gæti því fengið hann.
Nunez gekk í raðir Al-Hilal frá Liverpool síðasta sumar fyrir tæpar 50 milljónir punda, en hann hafði leikið með Liverpool frá því árið 2022.