Fær nýjan samning og launahækkun eftir frábært gengi

Markahæsti leikmaður Brentford, Igor Thiago, hefur skrifað undir nýjan langtímasamning sem heldur honum hjá félaginu til ársins 2031, með möguleika á framlengingu um eitt ár til viðbótar.
Brasilíski framherjinn, sem er 24 ára, hefur verið í frábæru formi á tímabilinu og er næstmarkahæstur í ensku úrvalsdeildinni með 17 mörk í 26 leikjum. Brentford situr í sjöunda sæti deildarinnar.
Thiago gekk til liðs við Brentford árið 2024 en fyrsta tímabilið hans einkenndist af meiðslum.
Nú er hann lykilmaður og kominn með nýjan samning, auk þess sem hann fær væna launahækkun.