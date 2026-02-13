Arteta tjáir sig um vaxandi áhyggjur stuðningsmanna af Eze

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, útskýrði ákvörðun sína að taka Eberechi Eze af velli í hálfleik og setja Martin Ødegaard inn á í jafntefli liðsins gegn Brentford.
Eze átti erfitt uppdráttar í fyrri hálfleik og var aðeins með 17 snertingar á boltann. Þegar Ødegaard kom inn á í seinni hálfleik jókst flæði í sóknarleik Arsenal og liðið varð beinskeyttara.
„Vegna þess hvernig þeir pressuðu okkur,“ sagði Arteta um skiptinguna.
„Við þurftum aðra tegund af leikmanni til að skapa meiri vandamál fyrir þá á ákveðnum svæðum. Mér fannst hann koma mjög vel inn í leikinn og liðið fór upp um gír. Við urðum hættulegri á þeim svæðum sem við vildum sækja á, og þess vegna var þessi ákvörðun tekin.“
Frammistaða Eze þýðir að hann er enn án marks eða stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni síðan hann skoraði þrennu gegn Tottenham 23. nóvember. Síðan þá hefur hann aðeins átt eina stoðsendingu í öllum keppnum, gegn Bayern München þremur dögum eftir Tottenham-leikinn.
Arteta bað þó um þolinmæði. „Hann átti sín augnablik. Það er aldrei auðvelt að koma í nýtt lið. Þegar þú spilar gegn liði sem spilar svona fer boltinn oft ekki á jörðinni og þú þarft stöðugt að brjóta upp leikinn. Fyrir skapandi sóknarleikmenn er það erfiðara.“
Arteta telur að Eze muni vaxa inn í hlutverk sitt með tíma og trausti.