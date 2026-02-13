fbpx
Föstudagur 13.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Arteta tjáir sig um vaxandi áhyggjur stuðningsmanna af Eze

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 13. febrúar 2026 13:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, útskýrði ákvörðun sína að taka Eberechi Eze af velli í hálfleik og setja Martin Ødegaard inn á í jafntefli liðsins gegn Brentford.

Eze átti erfitt uppdráttar í fyrri hálfleik og var aðeins með 17 snertingar á boltann. Þegar Ødegaard kom inn á í seinni hálfleik jókst flæði í sóknarleik Arsenal og liðið varð beinskeyttara.

„Vegna þess hvernig þeir pressuðu okkur,“ sagði Arteta um skiptinguna.

„Við þurftum aðra tegund af leikmanni til að skapa meiri vandamál fyrir þá á ákveðnum svæðum. Mér fannst hann koma mjög vel inn í leikinn og liðið fór upp um gír. Við urðum hættulegri á þeim svæðum sem við vildum sækja á, og þess vegna var þessi ákvörðun tekin.“

Frammistaða Eze þýðir að hann er enn án marks eða stoðsendingar í ensku úrvalsdeildinni síðan hann skoraði þrennu gegn Tottenham 23. nóvember. Síðan þá hefur hann aðeins átt eina stoðsendingu í öllum keppnum, gegn Bayern München þremur dögum eftir Tottenham-leikinn.

Arteta bað þó um þolinmæði. „Hann átti sín augnablik. Það er aldrei auðvelt að koma í nýtt lið. Þegar þú spilar gegn liði sem spilar svona fer boltinn oft ekki á jörðinni og þú þarft stöðugt að brjóta upp leikinn. Fyrir skapandi sóknarleikmenn er það erfiðara.“

Arteta telur að Eze muni vaxa inn í hlutverk sitt með tíma og trausti.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Arteta tjáir sig um vaxandi áhyggjur stuðningsmanna af Eze
433Sport
Fyrir 40 mínútum
Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Tottenham búið að finna stjóra – Igor Tudor stýrir liðinu út tímabilið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Carrick bestur í janúar á sínum fyrsta mánuði í starfi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Simeone vakti athygli fyrir að hjóla aðeins í Yamal í gærkvöldi
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Haukar staðfesta komu Damir Muminovic
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mikil óánægja með uppfærsluna í Laugardalnum – „Eitthvað mesta skemmdarverk sem ég hef orðið vitni af“

Mest lesið

Egill ósáttur við Höllu – „Hví ávarpar forseti Íslands frjálshyggjuhalleljúasamkomu?“
Arnar í áfalli eftir að sonur hans kom heim með þessa bók úr skólanum – „Pabbi, erum við fátækir?“
Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“
Svona komst hún að því að eiginmaður hennar byrlaði henni og nauðgaði auk 50 annarra karlmanna

Nýlegt

„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum
Dómsuppkvaðningu yfir Möggu Frikka frestað í þrígang – „Þetta veldur andvöku“
Arne Slot staðfestir að meiðslin séu alvarleg
Árni Stefán nennti ekki á bráðamóttökuna og lét dýralækni sauma sárið
Gekk úr viðtali þegar hann var spurður um Tottenham starfið
Dorrit rýfur þögnina um Epstein-skjölin – „Halló og bless! Ég gekk út á stundinni sem hann gekk inn“
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Sesko leggur mikið á sig til að ná árangri – Þetta gerir hann aukalega þessa dagana
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hættir við áform sín – Of leiðinlegt veður til að labba með hunda alla daga

Hættir við áform sín – Of leiðinlegt veður til að labba með hunda alla daga
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Átta stjórar sem United gæti leitað til nú þegar Tuchel er úr sögunni
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Liverpool á meðal þeirra sem freista þess að fá hann frítt
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Myndband af óhappi á líkamsræktarstöð vekur athygli – Margir furða sig á að enginn hafi hjálpað

Myndband af óhappi á líkamsræktarstöð vekur athygli – Margir furða sig á að enginn hafi hjálpað
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Pabbinn loðinn í svörum

Pabbinn loðinn í svörum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Guardiola segir þennan leikmann ómissandi fyrir City
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Opinn fyrir stuttu ævintýri í Sádí til að þykkja budduna

Opinn fyrir stuttu ævintýri í Sádí til að þykkja budduna
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Arsenal tapaði stigum í toppbaráttunni
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Reynsluboltinn skrifaði söguna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Setja enska landsliðsmanninn efstan á lista fyrir sumarið

Setja enska landsliðsmanninn efstan á lista fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Óvæntur glaðningur á Valentínusardag fór skelfilega úrskeiðis – Fór í glæsileg undirföt en svo gerðist þetta

Óvæntur glaðningur á Valentínusardag fór skelfilega úrskeiðis – Fór í glæsileg undirföt en svo gerðist þetta
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Með afar kaldar kveðjur til fyrrum vinnuveitenda sinna
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Manchester United sendir frá sér yfirlýsingu
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Orðaður við þrjú ensk stórlið

Orðaður við þrjú ensk stórlið
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Bogi ómyrkur í máli – „Þetta er stórkostleg hræsni“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Sterling spilar fyrir Van Persie
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Ísland fékk fremur þægilegan drátt – Svona er riðillinn
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Fer úr FH í Hauka

Fer úr FH í Hauka
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Góð tíðindi fyrir bjórþyrsta gesti

Góð tíðindi fyrir bjórþyrsta gesti
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þrír spænskir risar vilja skaphundinn frá Tottenham
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Mun Beckham ná að skrifa fótboltasöguna? – Sagður skoða að sameina Ronaldo og Messi

Mun Beckham ná að skrifa fótboltasöguna? – Sagður skoða að sameina Ronaldo og Messi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Öll vötn renna til þess að Maguire framlengi á Old Trafford
433Sport
Í gær
Þorvaldur telur að framkvæmdir við Laugardalsvöll haldi áfram í ár – Þetta er næsta skref
433Sport
Í gær

ÍBV staðfestir komu Liam Jeffs frá Þrótti

ÍBV staðfestir komu Liam Jeffs frá Þrótti
433Sport
Í gær

Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu

Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu
433Sport
Í gær
Milljónirnar fóru til Ólafsvíkur í gær
433Sport
Í gær
Enska sambandið skoðar að sekta Ratcliffe sem biðst afsökunar ef einhver móðgaðist