160 milljóna launahækkun á borðinu vegna áhuga Manchester United

Manchester United er á eftir Pierre Kalulu, frönskum varnarmanni Juventus. Ítalska félagið vill framlengja samnig hans í ljósi þess.
Hinn 25 ára gamli Kalulu, sem kom til Juventus frá AC Milan fyrir síðustu leiktíð, hefur verið lykilmaður undir stjórn Luciano Spalletti.
Hann er eini útileikmaðurinn í deildinni sem hefur ekki misst af einni mínútu á tímabilinu í öllum keppnum.
Kalulu er með samning til 2029 en Juventus er til í að hækka laun hans úr 2,4 milljónum evra í 3,5 milljónir ef hann framlengir um ár til viðbótar.
Það er talið að Kalulu sé einnig að banka á dyrnar í franska landsliðinu í ljósi frammistöðu sinnar í Serie A.