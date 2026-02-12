Vandræðin halda áfram eftir að United vildi kaupa hann – Kippt af velli snemma í fyrri hálfleik

Carlos Baleba, sem hefur verið orðaður við Manchester United, átti erfitt kvöld með Brighton & Hove Albion í 1-0 tapi gegn Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni í gær.
Kamerúnski miðjumaðurinn, 22 ára, var tekinn af velli strax á 22. mínútu á Villa Park. Hann fékk gult spjald eftir aðeins tvær mínútur fyrir brot á Morgan Rogers og var síðan skipt útaf fyrir James Milner. Sjónvarpsmyndavélar sýndu Baleba greinilega vonsvikinn á varamannabekknum.
Manchester United sýndi honum áhuga undir lok sumargluggans en Brighton neitaði að selja. Félagið á að hafa metið hann á yfir 100 milljónir punda, svipað og það fékk fyrir Moisés Caicedo árið 2023. United ákvað svo að gera ekki tilraun í janúar, en er samt talið ætla að styrkja miðjuna í sumar.
Baleba var einn besti varnartengiliður deildarinnar á síðasta tímabili, en frammistaða hans hefur verið meira til umræðu á þessu tímabili. United hefur því einnig beint sjónum að Elliot Anderson hjá Nottingham Forest og Adam Wharton hjá Crystal Palace.
Fabian Hürzeler, stjóri Brighton, var ósáttur við gula spjaldið. „Ég er ekki ánægður með gula spjaldið, fyrir mér var það röng ákvörðun,“ sagði hann og bætti við að skiptingin hefði fyrst og fremst verið til að vernda leikmanninn. Tyrone Mings skoraði sigurmark Villa undir lokin.