Uppljóstrar því hvað hann sagði við reiðu konuna á meðan hlé var gert á útsendingu

Simon Jordan hefur greint frá því hvað hann sagði við Eni Aluko í orðaskiptum þeirra utan útsendingar á talkSPORT, þar sem hann gagnrýndi hana fyrir ummæli hennar um Ian Wright.
Jordan og Aluko tókust á í auglýsingahléi í þætti á stöðinni. Jordan hefur verið gagnrýninn á Aluko sem sparkspeking og sagðist hafa notað tækifærið til að útskýra fyrir henni hvers vegna hann teldi hana hafa gert mistök með því að nefna Wright sérstaklega í umræðunni um kvennafótbolta.
„Það sem ég sagði var: ‘Þú varst vitlaus að ráðast á Ian Wright’,“ sagði Jordan.
„‘Hann er þjóðargersemi, það var heimskulegt að gera þetta og þú hefðir ekki átt að gera það. Þú hefðir átt að láta þetta eiga sig, þetta er þér sjálfri að kenna. Þú kallaðir þetta yfir þig.’“
Jordan vísaði þar til deilu Aluko og Wright frá því í fyrra, þegar Wright hafnaði afsökunarbeiðni hennar eftir að hún sakaði hann um að hindra tækifæri kvenna í fjölmiðlum.
Aluko hefur einnig átt í orðaskiptum við Jordan og Lauru Woods að undanförnu. Hún hefur meðal annars haldið því fram að konur ættu oftar að vera andlit umfjöllunar í kvennafótbolta og að karlkyns sérfræðingar ættu frekar að vera í stuðningshlutverkum.
Umræðan hefur vakið talsverð viðbrögð í fjölmiðlum og meðal knattspyrnuáhugafólks.